Coronavirus in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nuova forzata chiusura oggi per il Liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli per un nuovo caso di positività.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 757 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:38 - Nuova chiusura al liceo Seneca di Bacoli per contagio

Nuova forzata chiusura oggi per il Liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli per un nuovo caso di positività. I risultati dei tamponi effettuati agli alunni della classe di prima dove nei giorni scorsi era emerso il primo caso di contagio hanno dato su 14 ragazzi, 13 risultati negativi e uno positivo. C'è anche il risultato di un tampone effettuato ad un insegnante, ed è risultato negativo al Coronavirus.

7:21 - Ischia, un'altra studentessa è risultata positiva

Dopo la studentessa del liceo scientifico un altro studente trovato positivo al Coronavirus ad Ischia. In serata si è appreso che una alunna del liceo linguistico isolano, allocato nello stesso complesso dello scientifico, risulta affetta da Covid-19. La ragazza da alcuni giorni accusava febbre e non si recava perciò a scuola; tutti i suoi compagni di classe sono attualmente in isolamento e oggi dovranno effettuare il tampone presso il casello drive in all'esterno dell'ospedale Rizzoli.