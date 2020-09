Berlusconi ricoverato per coronavirus, le notizie del 7 settembre

Salvini: "Mi dicono situazione in miglioramento"

"Sono preoccupato per chiunque sia in un letto di ospedale. Berlusconi l'ho sentito quando era casa, ne ho quotidianamente informazioni. Mi si dice che la situazione è in miglioramento quindi gli mando un enorme abbraccio come l'ho mandato ieri al candidato del Pd in Veneto". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che, a margine di un comizio a Cologno Monzese (Milano), gli hanno chiesto se è preoccupato per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi.