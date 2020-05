Pelosi e McConnell insieme rifiutano test

La speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell rifiutano l'offerta della Casa Bianca di test veloci per deputati e senatori fino a quando "questi non saranno disponibili per un pubblico più ampio". In un comunicato congiunto "ringraziano" per l'offerta ma la "respingono. La nostra capacità di effettuare test come Paese sta aumentando a livello nazionale e il Congresso vuole assicurare che le risorse siano dirette a chi e' in prima linea".