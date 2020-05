Coronavirus Italia, domande e risposte del governo sul decreto per la “fase 2”. FOTO

Quali sono le regole per i commercianti? “Tra le regole indicate dal Dpcm ci sono il mantenimento del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture più grandi, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per mani e dei guanti nei supermercati”