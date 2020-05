In Portogallo il numero di nuovi casi di coronavirus ha toccato il livello più basso dall'inizio dell'epidemia e le autorità hanno deciso di revocare lo stato d'emergenza, dopo sei settimane, passando alla categoria 'calamita". A partire da domani, entrerà in vigore il piano per la 'riapertura' del Paese in tre fasi: le spiagge resteranno chiuse se non per praticare sport in acqua ed esercizio fisico, ma sara' possibile usufruire dei parchi per attività motoria, mantenendo pero' il distanziamento sociale. La diffusione globale in una mappa animata