“Abbiamo un piano per settembre, a settembre si deve tornare a scuola, i nostri studenti hanno il diritto di tornare”. A dirlo è la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ospite a "L’Intervista" di Maria Latella su Sky Tg24 ha spiegato le ipotesi per il rientro nel quadro dell’emergenza coronavirus: “È evidente che non possiamo fare tornare i nostri studenti in classi da 28/30 persone”, motivo per cui si pensa a una forma di didattica mista, metà in classe e metà online (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: LE GRAFICHE - LE SCELTE DELLE REGIONI PER LA FASE 2 - LO SPECIALE SCUOLA DI SKY TG24 - MATURITÀ AL VIA IL 17 GIUGNO - ALL'ESAME DI STATO NON SERVONO LE MASCHERINE). Poi ha chiarito: "Nessun doppio turno per gli insegnanti".

“Anche i bambini delle elementari devono tornare a scuola”

Interrogata poi sul tema delle scuole elementari, per cui la didattica a distanza è più complessa, Azzolina ha detto: “I bambini devono tornare a scuola, è un segmento delicato nella vita di uno studente. Se con le mascherine o meno ora non me la sento di dare una risposta, stiamolavorando anche con il comitato tecnico-scientifico per capire come fare. Ma a settembre devono tornare a scuola” (BANDI PER 62MILA NUOVI DOCENTI - ALLA MATURITÀ NIENTE MEMBRI ESTERNI - MATTARELLA: "SCUOLE CHIUSE SONO UNA FERITA")

“Chi parla di concorsi per titoli mente”

Poi, sul tema dei nuovi concorsi per gli insegnanti che potrebbero essere a titoli e non per merito, Azzolina ha replicato: “La politica deve essere credibile, a dicembre nel decreto si parlava di concorso non per titoli ma con almeno una prova. La scuola risponde al futuro del Paese. Chi sta dicendo che si possano fare concorsi per titoli sta mentendo spudoratamente”.

Data ultima modifica 02 maggio 2020 ore 16:02