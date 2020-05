Scatta da domani la Fase 2. Oltre 4 milioni di lavoratori toneranno in attivita', soprattutto over50 e in prevalenza al Nord. Si potra' far visita ai congiunti, che il Governo precisa chi sono: parenti fino al 6 grado, affini e "affetti stabili"; non gli amici. E niente spostamenti nelle seconde case. Riaprono i concessionari; possono riprendere i restauri di opere d'arte. Molte le regioni che vanno in ordine sparso.

