Potrebbe slittare a fine giugno la riapertura delle scuole medie e dei licei in Francia, annunciata per maggio dal presidente Emmanuel Macron. Lo riporta BFM-TV. Intanto, secondo i dati della Johns Hopkins University, nel Paese si registrano oltre 165.900 casi di coronavirus e più di 23mila vittime. Il premier Edouard Philippe illustrerà oggi in Parlamento il piano di uscita dal lockdown (AGGIORNAMENTI: DIRETTA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA - LOCKDOWN E RIAPERTURE IN EUROPA E NEL MONDO).

La riapertura delle scuole

Secondo le indiscrezioni riportate da BFM-TV, potrebbero quindi cambiare le date annunciate da Macron che aveva dichiarato che asili e scuole elementari avrebbero riaperto progressivamente dall'11 maggio, data di inizio della fase 2, mentre medie e licei sarebbero ripartiti il 18 o il 25 maggio (I DJ SET DAI BALCONI DI PARIGI - MONT SAINT-MICHEL DESERTO - TRACCE DEL VIRUS NELL'ACQUA NON POTABILE DI PARIGI)

Al via collaborazione tra Istituto dei tumori di Napoli e l'ospedale di Foch

Intanto tra Francia e Italia nasce una collaborazione scientifica. Il direttore della medicina interna dell'ospedale di Foch a Suresnes, cittadina vicino a Parigi, ha scritto al direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, accogliendo l'invito di quest'ultimo ad avviare un lavoro congiunto tra i due istituti. Lo scambio di missive è avvenuto all'indomani della notizia che anche in Francia si sta sperimentando, da alcune settimane, il Tocilizumab, il farmaco di solito usato in reumatologia passato alla cronaca come la cura Ascierto, dal nome dell'oncologo del Pascale che per primo lo ha sperimentato con successo in Italia. "Siamo impegnati nella lotta contro il Covid-19 e usiamo, come voi, il Tocilizumab dal 20 marzo - ha scritto Ackermann a Bianchi - La mia squadra ed io stesso siamo pronti per una cooperazione tra i nostri ospedali per massimizzare il nostro atteggiamento terapeutico".