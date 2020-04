Non cambia linea il premier Giuseppe Conte sulla Fase 2 dell'emergenza coronavirus ( LO SPECIALE sottolineando il rischio ancora alto di contagi . Gli fa eco il ministro Speranza che invoca "prudenza" perché "basta poco per tornare indietro". Le proteste contro il dpcm del governo però non si placano e, se con la Cei è pace fatta con il via libera alle messe all'aperto dall'11 maggio, opposizione e categorie escluse dalle riaperture si fanno sentire. Oggi a mezzogiorno videoconferenza tra esecutivo, governatori e protezione civile. Intanto il ministro Boccia bacchetta le fughe in avanti delle Regioni: "Chi sbaglia - ha detto - si assumerà la responsabilità dell'aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio".