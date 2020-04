Sono ricominciate le attività di compravendita al Mercato ittico alla Cala di Palermo. Ieri notte è partito il nuovo sistema che prevede accessi controllati e contingentati. Nell'area del mercato possono accedere, se provvisti della regolare autocertificazione, i concessionari e i loro dipendenti. L'ingresso, invece, non è concesso ai liberi "portantini". Nel frattempo a Siracusa l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. I reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

8:20 - Irene Pivetti indagata per import mascherine non a norma

L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. I reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato 9mila mascherine in diverse città italiane.

8:01 - Riparte la compravendita al mercato ittico di Palermo

Sono ricominciate le attività di compravendita al Mercato ittico alla Cala di Palermo. È partito ieri notte il nuovo sistema che prevede accessi controllati e contingentati. Nell'area del mercato possono accedere, se provvisti della regolare autocertificazione, i concessionari e i loro dipendenti. L'ingresso, invece, non è concesso ai liberi "portantini". L'iter di controllo della documentazione inizia alle tre di notte e le attività di compravendita sono distinte fra fase di scarico della merce e, successivamente, di acquisto. Tutte le operazioni vengono calendarizzate con dei turni, previa prenotazione online, sullo stesso modello di quanto avviene ormai da alcune settimane per il mercato ortofrutticolo. Il lunedì è unicamente destinato allo scarico della merce da parte dei grandi autotrasportatori, mentre dal martedi al venerdi è consentito il conferimento della merce ai concessionari da parte dei pescatori locali. Lo scarico avviene durante la notte, mentre la vendita nelle prime ore del mattino, per terminare alle 8.30, quando iniziano le pulizie. "Come per il mercato ortofrutticolo - spiega l'Assessore Piampiano - siamo coscienti del fatto che questo piano non ha alternative, dovendo garantire, per la sicurezza di tutti a partire dagli operatori commerciali per finire ai consumatori, il rispetto di rigide norme igieniche".