08:51 - Carabinieri di Agrigento donano fondi a famiglie bisognose

I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno consegnato alla Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento una somma di denaro da destinare all'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie bisognose. Un gesto di solidarietà da parte dei militari, già impegnati senza sosta nei controlli finalizzati a frenare i possibili contagi da coronavirus, con un'iniziativa partita dai figli degli stessi carabinieri che hanno impiegato i loro risparmi per aiutare i bambini meno fortunati. E' stato già acquistato un certo quantitativo di generi alimentari non deperibili che il personale di Protezione Civile provvederà a distribuire ai Centri Operativi dei Comuni che ne avevano fatto richiesta.

08:47 - Anci Sicilia: "Comuni a rischio default"

"I comuni sono a rischio default e in crisi di liquidità, il che significa non riuscire a fronteggiare l'emergenza e già da subito non riuscire ad erogare i servizi essenziali, stipendi compresi. È necessario che, in tempi brevi, si affrontino le enormi criticità finanziarie che incombono sugli enti locali e che si intervenga con il tanto annunciato 'Decreto aprile' in favore dei comuni italiani. Un decreto che sostenga, comuni, famiglie e imprese per affrontare una situazione economica che non ha precedenti in periodo di pace". Lo dice il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando. "Se non si interviene con risorse straordinarie l'impatto dell'attuale crisi sui bilanci sarà necessariamente devastante anche in conseguenza del mancato gettito di parte significativa dei tributi locali come tari, tasi, imu e addizionale Irpef comunale e non saremo minimamente in grado di fronteggiare l'incremento di nuove povertà determinare dalle misure in vigore", aggiunge. "Sollecitiamo, infine, il Governo nazionale - conclude il presidente Orlando - ad accelerare i tempi per l'avvio del pagamento dalla cassa integrazione in deroga come disposto dal decreto Cura-Italia che coinvolge circa 100mila lavoratori siciliani e più di 35mila aziende che già oggi sono in forte crisi di liquidità e necessitano di un sostegno che garantisca loro i beni di prima necessità".

7:49 - Nello Musumeci: "Interessi del Nord diversi da quelli del Sud"

"Per riaprire e ripartire bisogna tenere conto delle specifiche esigenze di ogni territorio, in base al dato epidemiologico. Anche perché gli interessi economici delle regioni del Nord non sempre coincidono con quelli del Sud". Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della riunione, in video collegamento, con la Conferenza delle Regioni, per confrontarsi sul contenuto del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla cosiddetta "Fase2".

7:39 - Operatori turistici delle Eolie: "Aiuti o non apriamo"

Oltre 300 operatori turistici ed esercenti annunciano che non apriranno le loro attività nell'immediata stagione turistica "se non ci saranno aiuto economici concreti da parte del premier Conte e del governatore Musumeci". Il documento è stato firmato dai rappresentanti dei comitati "20-30" e da "AssompresEolie" Fabrizio Famularo, Danilo Conti e Sandro Crivelli. Tra le richieste vi sono "una programmazione decennale seria che consenta a tutto il comparto produttivo di rilanciarsi, con l'applicazione della Zona franca urbana; l'istituzione di un fondo economico di emergenza per le imprese; una garanzia certa rispetto al protocollo sanitario da adottare".

7:28 - A Palermo dalla prossima settimana riaprono i parchi

Dalla prossima settimana torneranno fruibili i parchi e le ville di Palermo, con l'attivazione di un sistema di accessi controllati, che permetterà di limitare il numero di persone presenti, garantendo adeguati spazi per le famiglie e i cittadini presenti. Dalla prossima settimana sarà attivato sul sito istituzionale un sistema di prenotazione. L'ingresso avverrà per fasce orarie, tutti i giorni, con la modalità di prenotazione "oggi per domani", per un massimo di cinque persone, compresi gli adulti o gli accompagnatori. Sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età. Quattro sono le fasce orarie di ingresso: dalle 9 alle 10,30, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 15,30 e dalle 16 alle 18. Sarà sempre obbligatoria la presenza di almeno un bambino o una bambina (o adolescenti fino a 16 anni di età) nel gruppo, tranne che per le prenotazioni in cui siano presenti persone con disabilità. Ciascun gruppo o famiglia potrà fare al massimo due prenotazioni a settimana.