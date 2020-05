Gruppi marginali di estrema destra ed estrema sinistra hanno pianificato manifestazioni in occasione del primo maggio per protestare contro le restrizioni per la pandemia di Covid-19. A Berlino, 5mila agenti di polizia saranno schierati per far rispettare le regole che limitano le proteste a 20 persone in un giorno solitamente caratterizzato da grandi manifestazioni di sinistra e festival di strada. Germania, la protesta delle agenzie di viaggio e del turismo