Latitanti italiani di massima pericolosità, chi sono i tre rimasti

Il suo nome è legato soprattutto all'assassinio di Giacomo Frattini, detto "Bambulella", affiliato alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, torturato, ucciso e mutilato il 21 gennaio 1982 per vendetta: fu trovato decapitato, con mani e cuore chiusi in un sacchetto. Il nome di Cinquegranella spunta anche nel capitolo degli Anni di Piombo. Sarebbe stato vicino al commando delle Brigate Rosse che il 15 luglio del 1982 uccise Antonio Ammaturo, vicequestore e capo della Squadra Mobile di Napoli e l'agente scelto Pasquale Paola.