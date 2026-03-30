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Camorra, in corso blitz dei Carabinieri in provincia di Caserta

Cronaca
©Ansa

L’operazione è a cura dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di alcuni indagati a cui vengono contestati, a vario titolo, diversi reati

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Si sta svolgendo, in queste ore, un’operazione gestita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo campano, nei confronti di diversi indagati. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa al concorso esterno in associazione mafiosa, dall’estorsione all’usura, e ancora dal trasferimento fraudolento di valori all’illecita concorrenza con violenze e minacce, oltre che al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni e alla detenzione e porto di armi, munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.   

I dettagli in una conferenza stampa

I particolari dell’operazione verranno argomentati nel corso di una conferenza stampa che è in programma oggi, alle ore 10.30, presso la sala "Beatrice" della Procura, presieduta dal Procuratore Capo, Nicola Gratteri, alla quale parteciperanno anche il Comandate Provinciale dei Carabinieri di Caserta, il colonnello Manuel Scarso, il colonnello Paolo Vincenzoni, vice comandante del Ros ed il tenente colonnello Melissa Sipala, comandante del Reparto Operativo di Caserta

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