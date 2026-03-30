Camorra, in corso blitz dei Carabinieri in provincia di Caserta

Si sta svolgendo, in queste ore, un’operazione gestita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo campano, nei confronti di diversi indagati. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa al concorso esterno in associazione mafiosa, dall’estorsione all’usura, e ancora dal trasferimento fraudolento di valori all’illecita concorrenza con violenze e minacce, oltre che al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni e alla detenzione e porto di armi, munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.