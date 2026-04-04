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Bari, 25enne trovata morta in affittacamere: indagini in corso

Cronaca
©IPA/Fotogramma

I carabinieri sono stati allertati dall'uomo che era con lei. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori

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Una giovane donna di 25 anni è stata trovata morta a Bari. Il suo corpo giaceva all'interno di un affittacamere di via Picone, nei pressi del Policlinico. Sul posto sono

intervenuti i carabinieri che, secondo quanto si apprende, sono stati allertati dall'uomo che era con lei. I militari dell'Arma hanno effettuato i primi rilievi grazie all'ausilio del personale della scientifica. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Per fare piena luce sulle cause del decesso è stata disposta l'autopsia dalla pm di turno Savina Toscani. 

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