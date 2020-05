Coronavirus, la Voce dell'Italia in lockdown. VIDEO

Per 55 giorni vissuti in lockdown abbiamo visto immagini incredibili delle nostre città, spettrali e suggestive. In attesa che queste strade tornino in qualche modo a vivere, ecco i suoni e i colori che rimarranno nella nostra memoria. (LE CITTA' EUROPEE DESERTE E QUELLE DEL MONDO)

Un'Italia inedita e silenziosa

Da Torino a Napoli, passando per Milano, Venezia e Firenze, le nostre piazze più famose e i monumenti più visitati hanno lasciato spazio a nuovi suoni che il video riproduce bene. Nuove sensazioni che ci si augura facciano, a partire da lunedì, spazio alla normalità di come eravamo abituati a conoscerle. O una nuova normalità da scoprire insieme.