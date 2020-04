Un gruppo di artisti siciliani insieme per lottare contro le difficoltà arrecate dall’attuale epidemia (LA DIRETTA – LA SITUAZIONE IN SICILIA) e un messaggio unito: “Non dobbiamo arrenderci, la Sicilia ce la farà”. È questo l’obiettivo che sta alla base dell’iniziativa “Sogno Siciliano”: condividere un messaggio di forza e speranza, incoraggiando i siciliani a non mollare. Si tratta di un concerto gratuito, trasmesso in live streaming il 2 maggio su Facebook e Youtube (i canali ufficiali dell’iniziativa), Radio Time e canale TV 91: ne verrà data copertura mediatica, nonché adeguata promozione. Sono in corso inoltre trattative di partnership con media regionali.

L’esibizione

Al “Sogno Siciliano” parteciperanno cantanti, musicisti, influencer, comici e tanti altri artisti siciliani (I Sansoni, Daria Biancardi, Alessandra Salerno, Ismaele La Verdera, Othelloman: solo per citarne alcuni), i quali interpreteranno le canzoni dei grandi classici Disney in una veste completamente nuova e del tutto sorprendente. Grideranno anche ad alta voce: “La nostra Sicilia vincerà anche questa battaglia, insieme lavoreremo per costruire il Sogno Siciliano”.

La conduzione è affidata ad Alvise Salerno, mentre le grafiche e il montaggio a una delle realtà più innovative del panorama siculo, ossia l’agenzia di comunicazione Tokay Creative Studios, e al suo direttore creativo Antonio Rao, un esempio di eccellenza tutta palermitana.

Il messaggio di speranza

Gli organizzatori dell’evento lanciano così un messaggio forte e chiaro: “Di fronte a quella che sarà una dura crisi economica che vedrà tutti coinvolti, la nostra terra vuole essere da monito e lanciare un messaggio forte e coeso: siamo combattenti, supereremo anche questo. La Sicilia è sempre stata una terra capace di non arrendersi, reagiamo perché è così che facciamo, non ci abbattiamo, noi andiamo avanti. Siamo siciliani. E lo facciamo sollecitando la parte positiva che è dentro ciascuno di noi, quella fanciullesca, che non ha paura di sognare, di combattere, che ci dona il coraggio di fare. Perché se continuiamo a sognare allora potremo farlo. E come un bimbo che prova a camminare, che cade e si rialza, noi ci rialzeremo. Anche questa volta”.