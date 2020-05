Stop alle quattro zone rosse siciliane. Lo ha stabilito il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una propria ordinanza che pone fine da lunedì prossimo alle restrizioni speciali nelle quali sono rimasti, per oltre un mese, gli abitanti di Agira e Troina nell'Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati nel Palermitano. Si era arrivati alla chiusura dopo una preoccupante crescita di contagi e al verificarsi di allarmanti decessi. Una misura drastica, adottata dopo avere sentito i quattro sindaci, che però ha consentito di contenere il contagio, pur causando non poche difficoltà fra la popolazione.

Nel frattempo, primo maggio blindato a Palermo, in attesa della Fase 2 che scatterà da lunedì prossimo. Anche oggi, come già successo per il ponte di Pasqua e per il 25 aprile, sono presenti in città posti di blocco di polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle grandi arterie (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

14:33 -Fase 2, otto parlamentari regionali: “Bene ordinanza Musumeci”

Sono state accolte dal Presidente della regione Nello Musumeci gran parte delle nostre proposte avanzate per ripartire al meglio nella fase 2. Ma bisogna fare di più e far ripartire al più presto bar e ristoranti anticipando l'apertura e intervenendo sul piano dei tributi riducendo le imposte di pertinenza dei comuni". A dichiararlo sono i deputati regionali: Luisa Lantieri, Marianna Caronia, Antonio Catalfamo, Giuseppe Compagnone, Giuseppe Gennuso, Giovanni Bulla, Stefano Pellegrino e Carmelo Pullara. "Il presidente della Regione Musumeci - dichiarano i parlamentari- ha varato un'ordinanza che avvia, a partire da lunedì 4 Maggio, la Fase 2 prevedendo aperture che il Premier Conte ha negato a livello nazionale e recependo cosi parte delle richieste che avevamo avanzato e descritto".

14:12 - Corse clandestine di cavalli durante lockdown: due denunce

Durante l'emergenza Coronavirus a Palermo si sarebbero svolte diverse corse clandestine di cavalli. I carabinieri di Palermo, con l'ausilio dei colleghi del centro Anticrimine Natura, hanno denunciato due persone e hanno comminato oltre 16 mila euro di multa a sette persone ritenute a vario titolo organizzatori e partecipanti di una corsa clandestina di cavalli avvenuta all'alba di lunedì scorso. I militari hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri Ballarò e Villaggio Santa Rosalia, individuando tre stalle, con dentro sette cavalli, che non rispondevano ai criteri di legge. Inoltre, tutti sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni governative per il contenimento pandemico. Sono ancora in corso accertamenti volti all'identificazione degli altri partecipanti che sono stati ripresi nel video e dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tragitto.

"Sono grato ai carabinieri per la pronta risposta al gravissimo gesto compiuto e per aver velocemente individuato gli autori - ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando -. Il Comune, come già avevo annunciato, si costituirà Parte Civile in eventuali procedimenti giudiziari se ciò sarà possibile, per confermare che comportamenti illegali e forme di violenza di qualsiasi tipo non sono compatibili con questa città".

13:55 - Carabinieri consegnano tablet a studentessa di Delia

Le serviva il tablet per studiare ma per il personale scolastico era impossibile spostarsi da un comune all'altro e così ci hanno pensato i carabinieri della Compangnia di Caltanissetta. Su richiesta dell'Osservatorio Locale di Area sui fenomeni di dispersione scolastica di Sommatino, coordinato dalla professoressa Giovanna Ambrosiano e con la collaborazione di Aurora Malandrino, pedagogista dell'Osservatorio, hanno consegnato un tablet a una giovane studentessa di Delia. Questo strumento, necessario per rendere possibile la fruizione delle lezioni scolastiche a distanza, è stato prelevato da una pattuglia dell'Arma al Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta che lo ha fornito in comodato e ha provveduto al recapito direttamente presso l'abitazione della studentessa, la quale d'ora in poi potrà facilmente seguire le lezioni in via telematica.

11:54 - 1° maggio a Palermo, strade presidiate in attesa della Fase 2

Primo maggio blindato a Palermo, in attesa della Fase 2 che scatterà da lunedì prossimo. Anche oggi, come già successo per il ponte di Pasqua e per il 25 aprile, sono presenti in città posti di blocco di polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle grandi arterie. Nel capoluogo siciliano sono impiegati oltre 1.500 uomini delle forze dell'ordine. Le vie di entrata e uscita dal capoluogo sono presidiate. Svincoli autostradali e le strade statali sono presidiati dalla polizia stradale e dall'alto elicotteri e droni controllano le principali arterie della città. Anche questa mattina le strade sono vuote e il traffico ridotto.

9:58 - Nello Musumeci: "Stop alle quattro zone rosse in Sicilia"

Stop alle quattro zone rosse siciliane. Lo ha stabilito il presidente della Regione, Nello Musumeci, con una propria ordinanza che pone fine da lunedì prossimo alle restrizioni speciali nelle quali sono rimasti, per oltre un mese, gli abitanti di Agira e Troina nell'Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati nel Palermitano. Si era arrivati alla chiusura dopo una preoccupante crescita di contagi e al verificarsi di allarmanti decessi. Una misura drastica, adottata dopo avere sentito i quattro sindaci, che però ha consentito di contenere il contagio, pur causando non poche difficoltà fra la popolazione. Si riaprono così le porte dei quattro centri simbolo di questa grave epidemia anche se il governatore continua a invitare gli abitanti "a rispettare le distanze interpersonali, a usare le mascherine anche fuori casa e non dimenticare che la battaglia non è vinta". Dal 4 maggio, quando entrerà in vigore il provvedimento Agira, Salemi, Troina e Villafrati osserveranno le stesse regole previste per l'emergenza in tutta l'Isola.

8:43 - Nello Musumeci avvia in Sicilia una "graduale riapertura"

Avviata la "graduale riapertura" che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aveva preannunciato nei giorni scorsi. L'ordinanza, firmata ieri e in vigore dal 4 al 17 maggio, si muove all'interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche "forzatura". A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. Disco verde anche per l'asporto a ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può anche accedere al cimitero e acquistare fiori. Novità pure per le società sportive autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione. Attenzione anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita la tolettatura. Rimangono congelate le limitazioni all'accesso nell'Isola almeno fino al 17 maggio. In quella data Musumeci spera anche di strappare al premier Conte il permesso di riaprire a parrucchieri per uomo e per donna.

Data ultima modifica 01 maggio 2020 ore 12:07