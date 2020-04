Remdesivir, risultati contrastanti del farmaco contro il Coronavirus

L’azienda farmaceutica Gilead Sciences ha reso noto che il suo farmaco antivirale Remdesivir ha contribuito a ridurre i tempi di ripresa dei pazienti con Covid-19, soprattutto quando è stato somministrato nelle prime fasi dell’infezione. Questa dichiarazione non sembra combaciare appieno coi risultati di alcuni studi pubblicati nelle ultime settimane, che hanno evidenziato risultati contrastanti nell’efficacia di Remdesivir contro il coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Come spiega Reuters, Gilead ha fornito informazioni su due trial clinici attualmente in corso: uno di essi, condotto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), ha dimostrato l’efficacia del farmaco nell’aiutare i pazienti affetti da Covid-19.

I risultati dei trial clinici

I risultati del trial clinico saranno disponibili verso la metà di maggio e permetteranno di confrontare il recupero dei pazienti a cui è stato somministrato Remdesivir con quello dei soggetti che non hanno ricevuto il farmaco. Gilead ha anche fornito i risultati di un altro studio condotto in dozzine di centri medici, nel quale gli effetti del medicinale non sono stati confrontati con quelli di un placebo. L’azienda farmaceutica spiega che in questo secondo trial clinico il 62% dei pazienti che è stato curato con Remdesivir nelle prime fasi dell’infezione è stato dimesso dall’ospedale, mentre solo il 49% dei soggetti a cui è stato somministrato il farmaco in un secondo momento ha abbandonato la struttura. In totale, 397 pazienti con Covid-19 sono stati coinvolti nello studio.

La bozza dello studio pubblicata per errore dall’Oms

I risultati dei trial clinici non combaciano con quelli di uno studio pubblicato, per errore, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) la scorsa settimana sul proprio sito ufficiale. Secondo questa ricerca, Remdesivir non è stato in grado di migliorare le condizioni dei pazienti a cui è stato somministrato o di ridurre la presenza del coronavirus nel flusso sanguigno. Secondo Gilead i risultati ottenuti sono stati inconcludenti perché lo studio è stato interrotto troppo presto. Un portavoce dell’Oms ha spiegato che gli autori della ricerca hanno inviato una prima bozza all’Organizzazione che l’ha pubblicata per sbaglio sul proprio sito, per poi ritirarla una volta notato l’errore. “La bozza è ora sotto revisione alla pari e siamo in attesa della sua versione finale, sulla quale l’Oms farà le proprie valutazioni”, ha aggiunto il portavoce. Dal riassunto pubblicato sul sito dell’Oms emerge che nel corso dello studio svolto in Cina non sono state riscontrate particolari differenze tra un gruppo di pazienti trattati con Remdesivir e uno di controllo che è stato sottoposto alle terapie più comuni impiegate contro Covid-19. A distanza di un mese dal trattamento il 13,9% dei pazienti a cui è stato somministrato il farmaco di Gilead è morto, contro il 12,8% dei pazienti del gruppo di controllo.