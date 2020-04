Coronavirus, dalla Spagna agli Usa: lockdown e riaperture in Europa e nel mondo. FOTO

Mentre in Italia la cosiddetta fase due dell'emergenza coronavirus partirà il 4 maggio, altri Paesi hanno già introdotto le prime riaperture. Negli Stati Uniti alcuni Stati hanno dato il via libera alle attività lavorative. In Francia la fine del lockdown è fissata all'11 maggio, quando riapriranno anche le scuole. Scuole in funzione anche in Germania dal 4 maggio. Mentre in Spagna si concedono i primi allentamenti