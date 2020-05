Coronavirus, la Voce dell'Italia in lockdown. VIDEO

Coronavirus, 1 maggio nel mondo tra piazze vuote e cortei. FOTO

In alcuni Stati, a causa del lockdown, la festa del lavoro si celebra senza eventi e le città restano deserte, come a Roma e Pechino. In altri Paesi, come in Corea del Sud, Turchia e Australia, i cittadini sono per le strade a manifestare per i diritti dei lavoratori