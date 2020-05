Coronavirus Lombardia: l’inchiesta di Sky TG24 sulle Rsa

Le case di riposo, in tutto il Paese, hanno pagato un prezzo altissimo in questa emergenza (GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Ma sono diventate anche una bomba epidemiologica, che in molti casi ha alimentato il contagio sul territorio. Carlo Imbimbo, giornalista di SkyTg24, è tornato nelle Rsa della Lombardia (dove era stato un mese fa, ben prima dell'avvio delle inchieste dei pm) per raccontare tutti gli errori commessi nelle prime tre settimane di emergenza: niente tamponi, niente mascherine e, soprattutto, centri diurni per anziani aperti per delibera fino almeno al 9 di marzo. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi. LIVE LIVE