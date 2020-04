Proseguirà fino al 3 maggio il lockdown dell'Italia. Ma dal 14 aprile sono previste le prime riaperture, a cominciare da librerie e negozi per bambini. Da oggi operativa la task force guidata da Colao per affiancare il comitato tecnicoscientifico nel percorso della 'fase 2'. Calano intanto per il settimo giorno consecutivo i ricoveri da coronavirus in terapia intensiva. Conte all'Ue: "Eurobond servono subito o l'Italia non firmerà alcun accordo". Poi attacca Salvini e Meloni: "Mentono dicendo che useremo il Mes" ( COS'E' E COME FUNZIONA ). I leader di Lega e Fdi replicano accusando Conte di usare la tv pubblica per insultare e chiamano in causa Mattarella.