Il coronavirus Sars-Cov2 si trasmette principalmente per via aerea, attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette. Tuttavia, anche se studi sono ancora in corso, il virus sembra sopravvivere per alcune ore anche sulle superfici. Per questo il ministero della Salute fornisce indicazioni su come mantenere pulita la casa, dove a causa delle restrizioni in vigore si passa molto più tempo di prima