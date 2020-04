Nell'inchiesta della Procura di Milano sul caso del Pio Albergo Trivulzio risulta indagato il direttore generale dell'istituto, Giuseppe Calicchio, per le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo, a riportare la notizia è il Corriere della Sera. Il fascicolo è uno dei tanti, circa 15 in tutto, che la Procura milanese ha aperto sulla gestione delle Rsa e nati dalle denunce dei lavoratori e dei familiari degli anziani morti. (DIRETTA)

Le indagini sulle Rsa

In tutte le indagini avviate gli inquirenti stanno iscrivendo nel registro degli indagati i nomi dei vertici, come atti dovuti a seguito delle denunce a loro carico e per poter poi effettuare attività nei prossimi giorni. Nell'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, come nelle altre sulle case di riposo, si dovranno verificare soprattutto eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza, come le mascherine (alcuni dipendenti hanno raccontato che veniva impedito loro di usarle nei primi giorni dell'epidemia) e la gestione di pazienti trasferiti dagli ospedali nelle residenze. Al lavoro sul caso del Trivulzio anche gli ispettori del Ministero della Salute e una commissione istituita da Regione Lombardia, che tra l'altro si occuperà anche dei casi di altre 15 Rsa.