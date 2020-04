Franceschini: "Allo studio misure per riaprire cinema e musei"

Riaprire le librerie "non è snobismo ma il riconoscimento del ruolo della cultura nelle nostre vite". A dirlo il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini, in un'intervista a La Stampa. Per il mondo della cultura, prosegue Franceschini, dopo le prime misure, "ora stiamo discutendo come ampliarle nel decreto di aprile, pensando anche ad altri settori come musei, editoria, eventi e mostre". Sulla riapertura per cinema, teatro, concerti "stiamo ragionando su come conciliare sicurezza e riapertura". Per quanto riguarda i musei "ne discuteremo con il comitato scientifico e la task force guidata da Colao". Intanto "si stanno organizzando con distanze, entrate dilazionate, file, sanificazioni". Per il turismo, che è il settore più' drammaticamente colpito - continua Franceschini - stiamo studiando altre misure specifiche per alberghi e strutture ricettive". Durante l'emergenza "dovremo puntare sul turismo interno. Stiamo pensando a misure che compensino le mancate entrate della tassa di soggiorno". Franceschini pensa che quest'estate si potra' andare in spiaggia: "Dipende da come rispetteremo le misure di questi giorni. Poi saranno gli scienziati a dirci le prescrizioni di sicurezza sugli affollamenti" e condivide l'appello a fare vacanze in Italia: "Stiamo lavorando a un incentivo che spinga gli italiani a spendere in turismo interno".