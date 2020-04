Coronavirus, Brusaferro: "In Lombardia 1.822 decessi nelle Rsa"

Se da un lato la Lombardia conferma il "trend positivo” dei dati epidemici, dall’altro emerge il numero dei decessi nelle Rsa regionali, che sono giunti a 1.822. A renderlo noto è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che in conferenza stampa ha riferito come quello delle residenze sanitarie assistenziali sia un problema che interessa l’intera Penisola. "I numeri nelle Rsa sono molto cresciuti”, ha spiegato Brusaferro. "In alcune zone - ha aggiunto - la mortalità è cresciuta durante settimane di picco dell'infezione mentre era presente comunque una mortalità legata ai picchi influenzali tra gennaio e febbraio e anche questa ha avuto una sua importanza in termini di mortalità”, ha spiegato il presidente dell’Iss. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. DIRETTA LIVE