Lettera all'Avvenire di Conte: "Grazie alla Chiesa"

"La Chiesa italiana ha accompagnato in queste ultime settimane con la sua presenza concreta nel territorio la sofferenza del nostro popolo contribuendo - con molte iniziative - a sostenere soprattutto i più deboli, le famiglie in situazione di povertà e necessità". Lo scrive il premier Conte in una lettera all'Avvenire. Conte esprime la sua gratitudine alla Chiesa soprattutto "per aver compreso la dolorosa decisione di celebrare sine populo le liturgie, nella consapevolezza dei ben supremi coinvolti in questo difficile passaggio della nostra storia nazionale".