Non si ferma il lavoro di medici e infermieri impegnati nel fronteggiare l’emergenza coronavirus negli ospedali italiani, in molti dei quali, in queste ultime settimane, sono stati creati dei reparti Covid sub-intensivi, per alleggerire le terapie intensive nell’accogliere i pazienti contagiati. L’inviato di Sky TG24, Carlo Imbimbo, con la sua troupe, è entrato nel reparto sub-intensivo della clinica "Maugeri" di Pavia, per documentare quanto avviene al suo interno e vedere cosa significa Covid 19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA LIVE