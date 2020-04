“Dobbiamo continuare a implorare tutti i nostri concittadini ad avere ancora comportamenti responsabili e di comprendere che fin quando non ci sarà un vaccino, il solo antidoto per combattere questa drammatica emergenza siamo noi stessi, i nostri comportamenti e il nostro senso di responsabilità”. L’appello ai microfoni di Sky Tg24 è di Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - I CONTAGI IN ITALIA: GRAFICHE).

“Stare a casa a Pasqua”

“Bisogna fare di tutto - prosegue Arcuri - affinché si prevenga e se non si riesce completamente a prevenire, si contengano i contagi. Bisogna ossessivamente continuare a seguire le prescrizioni, soprattutto in questi giorni di Pasqua e di Pasquetta”. Il commissario chiede agli italiani di “restare a casa e di non arrecare danni a loro stessi, ai loro cari, ai loro concittadini e al loro Paese”.