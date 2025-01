Lega, proposta di legge contro il velo islamico nei luoghi pubblici

La proposta di legge interviene con una stretta sulla norma del 1975 che, per motivi di sicurezza, vieta di non mostrare il proprio volto in luogo pubblico ma salvo "giustificato motivo". La ratio della pdl, si specifica nella relazione al testo, "risponde non solo ad esigenze di carattere securitario ma, soprattutto, di integrazione" ascolta articolo

Stop a burqa e niqab (il velo che copre anche il viso) nei luoghi pubblici. La Lega torna all'attacco su un suo cavallo di battaglia con una proposta di legge a prima firma del capogruppo in commissione Affari Costituzionali alla Camera Igor Iezzi nella quale chiede una stretta sulla legge del 1975 che vieta, per motivi di sicurezza pubblica, di nascondere il viso in luoghi pubblici. Il testo del '75 prevede, infatti, una deroga in caso di "giustificato motivo" che la Lega propone di cancellare. Il testo della Lega, in 4 articoli, cancella quest'ultima previsione e puntualizza gli unici casi in cui il divieto non viene applicato: "nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e per i partecipanti alle gare in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento"

Deroga Il testo elenca i casi in cui il divieto non viene applicato: "nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e per i partecipanti alle gare in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento".

Nuovo reato Aggiunge un nuovo reato per punire chi costringe con violenza o minaccia qualcuno a indossare il velo che può essere punito con il carcere fino a due anni e una multa fino a 30mila euro. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna o di persona disabile. Nel caso di minori, inoltre, il giudice può anche valutare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dalla residenza familiare. Chi è condannato per questo tipo di reato non può ottenere la cittadinanza. La ratio della pdl, si specifica nella relazione al testo, "risponde non solo ad esigenze di carattere securitario ma, soprattutto, di integrazione".