Ennesima minaccia alla libertà delle donne iraniane, a oltre due anni dalle proteste scattate nel Paese dopo l'uccisione della 22enne di orgine curda Mahsa Amini: castità e velo islamico oppure il carcere. L'Iran ha infatti approvato una nuova legge sulla "protezione della famiglia tramite la promozione della cultura della castità e dell'hijab" che inasprisce le sanzioni per le donne che non portano in pubblico il velo, obbligo già in vigore dalla fondazione della Repubblica islamica. La ratifica del Consiglio dei Guardiani, un organo costituzionale, è arrivata dopo che il Parlamento ha apportato alcune modifiche relative alle modalità di esecuzione della norma proposta. Mentre non è ancora stato rivelato ufficialmente il testo del provvedimento, la sua versione più recente, pubblicata dai media nei mesi scorsi, prevede sanzioni che vanno da multe Ia restrizioni all'uso di Internet fino a periodi di reclusione, confisca del proprio veicolo e divieti di viaggiare all'estero per chi non porta l'hijab, o lo fa in modo improprio, e per chi promuove "la nudità e l'indecenza" sui social media.

Multe esorbitanti e pene detentive più lunghe: cosa prevede la nuova legge

Secondo un rapporto pubblicato nei giorni scorsi dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Ohchr), la legge prevede per chi trasgredisce "multe pecuniarie esorbitanti, pene detentive più lunghe, restrizioni sulle opportunità lavorative e scolastiche", mentre le norme in vigore già puniscono chi non porta il velo con un periodo di detenzione che va dai 10 giorni ai due mesi. Per l'Ohchr, la nuova legge arriva in un periodo dove "le forze di sicurezza hanno ulteriormente intensificato i modelli preesistenti di violenza fisica, tra cui percosse, calci e schiaffi a donne e ragazze ritenute non in linea con le leggi ed i regolamenti obbligatori sull'hijab". Prossimamente, il presidente dell'Assemblea parlamentare iraniana annuncerà ufficialmente l'approvazione della legge e successivamente il governo sarà chiamato a comunicare alle autorità competenti l'entrata in vigore del provvedimento per la sua applicazione.