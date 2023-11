Corte Ue, possibile vietare il velo islamico negli uffici pubblici

"Al fine di creare un ambiente amministrativo totalmente neutro, una pubblica amministrazione può vietare di indossare in modo visibile sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni filosofiche o religiose. Una regola del genere non è discriminatoria se viene applicata in maniera generale e indiscriminata a tutto il personale di tale amministrazione e si limita allo stretto necessario". E' quanto ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso di una cittadina contro il Comune di Ans, in Belgio, a cui era stato vietato di indossare il velo sul luogo di lavoro.