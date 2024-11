Modena, studentessa 15enne si toglie il velo: picchiata da 3 coetanee

Una studentessa di 15 anni è stata vittima di un pestaggio dopo aver preso la decisione di non indossare più il velo. Tre coetanee, originarie del Marocco, risultano ora indagate per stalking e lesioni aggravate in concorso dalla Procura dei minori di Bologna

Decide di togliersi il velo e viene aggredita da tre coetanee. È accaduto nel Modenese, dove una studentessa di 15 anni è stata vittima di un pestaggio dopo aver preso la decisione di non indossare più il velo. Le tre 15enni, originarie del Marocco, risultano ora indagate per stalking e lesioni aggravate in concorso dalla Procura dei minori di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero iniziate con insulti e attacchi di persona e sui social e, successivamente, sfociate in un'aggressione fisica. La vittima ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.