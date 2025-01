Caos treni, Salvini sull'ipotesi dei sabotaggi: "Episodi sconcertanti"

“"Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in una nota diffusa dal Mit.