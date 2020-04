Superati in Italia i 100mila malati di coronavirus. In un giorno 4700 casi totali in più e 619 decessi ( TUTTI I DATI LE GRAFICHE ). L'aumento riguarda soprattutto la Lombardia ed è allarme in particolare a Milano, con il doppio dei contagi in un giorno. Piemonte e Lombardia verso una proroga del lockdown senza riaperture. Negli Usa, intanto, altri 1.920 morti in 24 ore, in lieve rallentamento, dopo il nuovo record di 2.100 segnato il giorno prima. Con oltre 20mila decessi totali, gli Usa hanno superato ieri il numero delle vittime italiane. Dopo la dichiarazione anche per il Wyoming, tutti i 50 stati americani sono ora in stato di calamità.