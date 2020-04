In provincia di Alessandria, il sindaco di Quattordio, si è detto preoccupato per la situazione all'interno della casa di riposo. "In paese, complessivamente, ci sono 10 casi positivi, di cui sei all'interno della struttura". I decessi sono due. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:03 - Il sindaco di Casale Monferrato: "Sole non lo sconfigge, state a casa"

"Siamo in piena emergenza, il sole non sconfigge il Covid, non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia". Il sindaco di Casale Monferrato (Alessandria), Federico Riboldi, nel fare gli auguri di Pasqua comunica un altro record negativo per l'ospedale cittadino. "Ben 11 decessi e nove nuovi ricoveri. Si registrano anche otto dimissioni, sono tante e ci fanno sperare per il futuro. Ma restano giorni difficili per la comunità", afferma il primo cittadino.

8:07 - Il sindaco di Quattordio: "Sei casi positivi in Rsa"

Alessandro Venezia, sindaco di Quattordio, in provincia di Alessandria, si dice preoccupato per la situazione all'interno della casa di riposo. "In paese, complessivamente, ci sono 10 casi positivi, di cui sei all'interno della struttura". I decessi sono due. "Sulle richieste avanzate all'Asl di un intervento per poter identificare con maggiore chiarezza la presenza del Coronavirus, c'è stato detto a oggi che entro una decina di giorni, probabilmente, ci sarà la possibilità di effettuare le verifiche".

8:03 - A bambini dell'ospedale uova di cioccolato dai carabinieri

Pasqua dolce all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria. I carabinieri hanno consegnato 40 uova di cioccolato ai piccoli ricoverati e al personale sanitario, impegnato in questi giorni ancora più difficili per l'emergenza Coronavirus.

