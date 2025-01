Tajani oggi in missione in Israele e Palestina: "Sosteniamo la pace"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è oggi in Israele e poi in Palestina: nel corso della missione incontrerà il suo omologo Gideon Sa'ar, il presidente israeliano Isaac Herzog e il premier e ministro degli Esteri palestinese Mohammed Mustafa, per "incoraggiarli e sostenerli, perché oggi la tregua è ancora fragile" (IL RACCONTO IN DIRETTA). Una visita per "testimoniare l'impegno dell'Italia a consolidare la pace tramite il dialogo e per costruire un futuro di speranza in Medio Oriente". Il leader di Forza Italia, in un’intervista a La Stampa, ha detto che "siamo all'alba di una possibile pace che potrebbe coinvolgere l'intera regione". Tajani teme che "i nemici della pace, contrari a una stabilizzazione, compiano delle provocazioni, e che Hamas rompa l'accordo".