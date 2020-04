Un messaggio breve, scritto su un cartello, ben visibile dalla finestra: “Mi serve altro vino”. È questa la richiesta di Annette Muller, 82 anni, e attualmente in isolamento forzato per l’emergenza coronavirus, in Ontario (Canada). La richiesta era destinata alla figlia Kelly che, quando è andata a trovare la madre, l’ha vista alla finestra, con il cartellone in una mano e una bottiglia di vino vuota nell’altra. “Mi aspettava con ansia”, ha scritto la donna raccontando l’episodio su Facebook, dove ha anche pubblicato lo scatto dell’anziana madre che è subito diventato virale e ha ottenuto oltre 240mila condivisioni (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - I CONTAGI IN ITALIA: GRAFICHE).

"È sempre stata l'anima della festa"

“È sempre stata l’anima della festa”, ha raccontato Kelly, intervistata Today, parlando di Annette. L’82enne, vedova da 21 anni, è mamma di sei figli, nonna di 13 nipoti e bisnonna di quattro bis nipoti. La sua richiesta di vino non ha stupito la figlia, che l’ha subito accontentata. Come documenta un altro scatto pubblicato da Kelly su Fb, infatti, la donna ha ottenuto il suo vino e ha posato felice davanti alla macchina fotografica con una nuova bottiglia.

La foto della richiesta di Annette Muller (Foto dal profilo facebook di Kelly Muller)

L'isolamento di Annette

Annette Muller sta trascorrendo il periodo di isolamento dovuto alle misure di contenimento del coronavirus in casa, da sola. A pochi chilometri da lei, però, abita la figlia che da quando è iniziata l’emergenza la controlla tutti i giorni, mantenendo le distanze. Anche gli altri figli della donna, a turno, si alternano per andare a trovarla e farle compagnia, scambiando qualche chiacchiera dalla finestra di casa. La stessa su cui lei ha appeso il suo messaggio per avere le sue scorte di vino.