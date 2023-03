5/11 @Unsplash

Posta in provincia di Udine nell'estremo nord-est della regione Friuli-Venezia Giulia, la foresta di Tarvisio è un luogo perfetto da visitare per un'escursione e per ammirare i famosi abeti rossi da legno pregiato. Si trova vicino ai laghi di Fusine, complesso di due piccoli laghi in cui le montagne si specchiano in un'acqua verdissima

Essere Montagna, Jacopo Starace: "Il mio fumetto tra Miyazaki e Druckmann"