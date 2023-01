Deforestazione Amazzonia, nel 2022 abbattuti 10,5 milioni di km

La posizione del governo Lula

Davos, Greta Thunberg a manifestazione protesta Fridays for Future

Di fronte a statistiche così negative, il nuovo presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha preso le distanze dalle politiche dell'amministrazione precedente, dando vita alle prime operazioni contro la deforestazione illegale. L'attività è stata condotta dall'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama), braccio operativo del ministero dell'ambiente, e dalla polizia federale, per impedire a taglialegna e allevatori di disboscare illegalmente la foresta. Nel frattempo, il nuovo ministro dell'ambiente brasiliano Marina Silva, intervenuta in rappresentanza del proprio Paese al Forum di Davos, ha dichiarato che il Brasile "è tornato" per prendersi cura dell'Amazzonia e dare l'esempio dal punto di vista della salvaguardia dell'ambiente. Il ministro ha anche invocato l'aiuto di altri paesi, degli organismi internazionali e di aziende e organizzazioni, in una battaglia che riguarda tutto il pianeta.

Marina Silva a Davos ha incontrato anche Greta Thunberg, commentando "è stato un incontro pieno di significato, molto emozionante".