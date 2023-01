Davos, Greta Thunberg a manifestazione Fridays for Future. VIDEO

Mentre la riunione del World Economic Forum (WEF) si avvicina alla sua conclusione a Davos, accompagnata da una trentina di attivisti di Fridays For Future, Greta Thunberg ha sfidato le temperature sotto lo zero per manifestare contro i cambiamenti climatici, tra gli slogan "Cosa vogliamo? Giustizia climatica. Quando la vogliamo? Ora" e "I combustibili fossili devono sparire", “Tienilo sotto terra”. Rilasciata pochi giorni fa dalla polizia tedesca per le proteste contro l'espansione delle attività estrattive di carbone a Lutzerath, la ventenne attivista svedese ha evidenziato che a Davos si riuniscono "le persone che più stanno alimentando la distruzione del pianeta", ed è "assurdo" ascoltarle”. Greta Thunberg torna così all'attacco del Forum economico mondiale, criticando aspramente la logica stessa dell'organizzazione tesa a far dialogare gli 'stakeholder' fra loro. Da ricordare che proprio Davos ha dato in passato enorme visibilità ai Fridays for Future che hanno fatto la fama di Greta, che da questo ‘palco’ ha preso di nuovo di mira quelli che hanno come priorità "la loro ingordigia, profitti di breve periodo sopra la gente e il pianeta".