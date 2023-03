Turismo fluviale, l’Europa vista dall’acqua per una vacanza "slow"

Sostenibilità e mobilità dolce sono le parole d’ordine nel settore Travel per il 2023. Nuove tipologie di offerta rispondono alla domanda del turista di oggi, alla ricerca di esperienze legate alla natura. Nato in Inghilterra e già molto diffuso in Francia, il turismo fluviale si sta allargando anche al resto del Vecchio Continente per un viaggiare dal sapore antico e dal grande fascino ascolta articolo Condividi

Dal Reno al Danubio, attraversando la Pannonia ungherese fino ai canali di Amsterdam e i corsi d'acqua del Belgio. Ma anche lungo le antiche vie navigabili da Mantova alla laguna di Venezia o, ancora, nella parte percorribile da imbarcazioni del Sile. Il turismo fluviale è un nuovo concept di viaggio, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, nato in Inghilterra e già molto diffuso in Francia che, pian piano, si sta allargando anche al resto del Vecchio Continente. Un turismo “slow”, amico della natura e dei suoi ritmi, sinonimo di un modo di viaggiare dal sapore antico ma dal grande fascino. Il panorama scorre lentamente, non ci sono distrazioni derivate ingorghi nel traffico o semafori e ci si sente un po' come viaggiatori d'altri tempi.

Le proposte più "esclusive" Tra le proposte più interessanti ci sono quelle di Avalon Waterways (membro della Cruise Lines International Association), brand di crociere fluviali che consente di riscoprire l’Europa a bordo di un boutique hotel galleggiante con cabine deluxe e grandi vetrate per una visione a 360° del paesaggio in ogni momento della navigazione. “Intendiamo rispondere ad un’esigenza che, via via, è andata affiorando in questo ultimo anno, soprattutto a seguito di quanto abbiamo vissuto con la pandemia, ovvero, la voglia di ritmi più lenti, di assaporare appieno quanto si sta vivendo, di un luogo cui abbandonarsi perché sono gli altri a prendersi cura di noi” dice Barbara Baldini, product manager and sales European markets. “La nostra parola d’ordine è relax. Tutto scorre lentamente per permettere ai nostri ospiti di vivere intensamente ogni momento”. Il Danubio, l’unico fiume al mondo con un valzer che porta il suo nome, sarà il protagonista delle crociere dedicate esclusivamente ai clienti italiani con cinque partenze Avalon su tre percorsi fluviali che attraversano il Vecchio Continente.

Lungo i fiumi veneti per una vacanza slow&green Per chi preferisce non muoversi dall’Italia Slow Flow – Veneto Waterways Experience valorizza e promuove il Veneto come destinazione navigabile, facendo scoprire il territorio dalle vie d’acqua attraverso la combinazione di proposte esperienziali e vacanze Slow&Green. L’aggregazione, composta da 24 operatori turistici, presenta proposte integrate di tour, escursioni ed esperienze in sei diverse province (Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Treviso) suddivise tra attività da svolgere in giornata e pacchetti di più giorni. Dalla Laguna di Venezia a quella di Caorle, dal fiume Sile alla Riviera del Brenta, dalla Riviera Euganea ai Colli Euganei, da Chioggia al Delta del Po: a disposizione una vasta combinazione di proposte esperienziali con itinerari ed escursioni fluviali e lagunari, pescaturismo, degustazioni in barca, ristoranti, cantine, casoni, ville e castelli lungo le vie navigabili, kayak e cicloturismo.