1/13 ©Ansa

La Puglia in testa, ma tengono bene anche regioni come Trentino- Alto Adige, Basilicata e Valle d’Aosta. L’undicesima edizione dei Traveller Review Award di Booking.com premia le strutture ricettive di 220 Paesi e territori per l’impegno nel garantire un servizio e un’ospitalità eccellenti in maniera costante nel corso dell’anno. Anche quest'anno, l'Italia è in testa alla classifica con il maggior numero di strutture premiate, oltre 170mila. A questo proposito il sito ha stilato la classifica delle 10 migliori destinazioni e delle 10 migliori regioni

Le città dove si mangia meglio secondo Tripadvisor: ci sono 3 italiane