Stop agli ingressi per i mezzi privati, da fine luglio a inizio settembre, anche sull'isola di Lampedusa, in Sicilia. “I residenti sono circa 6.700 e l’anno scorso abbiamo avuto oltre 200mila arrivi - dice il primo cittadino, Filippo Mannino -, abbiamo quindi approntato misure per gestire i flussi, ora aspettiamo l’ok da parte del ministero. Abbiamo fatto istanza per vietare l’arrivo di macchine e motorini per 40 giorni circa per i non residenti"