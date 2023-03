Mavka e la foresta incantata, il trailer del film in esclusiva

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, ecco le immagini del lungometraggio diretto dai registi ucraini Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh, che arriva nei cinema italiani dal 20 aprile distribuito da Notorious Pictures Condividi

Uscirà al cinema il 20 aprile distribuito da Notorious Pictures il film di animazione Mavka e la foresta incantata firmato dai talentuosi registi ucraini Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh (Malamuzh è già noto nel panorama dell'animazione internazionale grazie al film di successo The Stolen Princess del 2017), con la voce dell'illustratrice Fraffrog. E oggi 21 marzo, giornata internazionale delle foreste, potere vedere in esclusiva sul sito di Sky TG24, il trailer di questo atteso e suggestivo lungometraggio animato.

Fraffrog, la voce italiana di Mavka e la foresta incantata approfondimento Deforestazione Amazzonia, nel 2022 abbattuti 10,5 milioni di km Basato sul poema classico La canzone della foresta (1912) della celebre poetessa ucraina Lesya Ukrainka, il film racconta la storia di Mavka, una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode difende la sua terra dai pericoli esterni, su tutti l’invasione degli uomini nel suo regno. Ma quando si innamora di Lucas, un essere umano, tutto si complica. Mavka si trova così costretta a scegliere tra l'amore e il suo dovere di guardiana del Cuore della Foresta. Rispettando lo spirito dell’opera della Ukrainka, anche nel film troviamo personaggi complessi che provengono da mondi distanti e che, grazie alla forza del loro amore, riusciranno a superare tutte le avversità.Dalle tinte ecologiste, Mavka e la foresta incantata è una favola moderna che mostra con toni leggeri ed efficaci l’importanza del rapporto con la natura e del rispetto che l’uomo dovrebbe avere per questa. A prestare la voce ad Ondina, una delle ninfe, è la giovane e popolare illustratrice e animatrice italiana Francesca Presentini, in arte Fraffrog, al suo esordio al doppiaggio. Vincitrice del YouTube NextUp (2012), da anni pubblica sul suo canale cortometraggi, animazioni, sketch e tutorial. Ha alle spalle anche una ricca produzione letteraria (Il fantastico Pianeta, 2014; Il DucoMentario, 2016; Draw My Childhood, 2018; Le Avventure di Rupert e il Riccio, 2020) e dal 2018 lavora con il team di sviluppo di videogiochi Elf Games sul videogioco Children of Silentown.

Mavka e la foresta incantata , la trama del film approfondimento I 40 migliori film d’animazione Da tempo immemore, le vaste foreste ucraine custodiscono innumerevoli segreti e oscuri misteri. Sono la patria di meravigliose creature mitologiche che abitano tra gli alberi secolari, che custodiscono fedelmente il loro sacro regno. Mavka è un'Anima della Foresta e la sua nuova Guardiana. La sua missione principale è quella di proteggere la Foresta e il suo sacro Cuore - la fonte della vita stessa - contro ogni aggressione o intrusione, anche da parte degli esseri umani. Lucas è un ragazzo del villaggio senza pretese, che ha un grande amore per la musica e un vero talento nel suonare il flauto di legno, e sogna di dedicare la sua vita a questa passione. E la musica di Lucas contribuisce a far nascere qualcosa di veramente straordinario: Mavka e Lucas si incontrano e si innamorano. Fin dall'inizio, la loro unione si scontra con ostacoli insormontabili, ma gli ostacoli si profilano ancora più grandi quando l'avara Kylina entra in scena, sostenendo di essere l'ereditiera di una vecchia segheria ai margini della Foresta e promettendo agli abitanti del villaggio tutte le ricchezze del progresso industriale che lei ha portato con sé dall'estero. Questa è solo una facciata per mascherare il suo vero scopo: entrare in possesso del Cuore della Foresta (con l'egoistico scopo di rimanere giovane e bella per sempre), la cui chiave è Mavka stessa, che è però resa vulnerabile dallo sbocciare dei suoi sentimenti per Lucas. Per arrivare a Mavka, Kylina usa Lucas come arma, e infonde rabbia e paura nei cuori degli abitanti del villaggio. Riuscirà Mavka a salvare la Foresta? La musica di Lucas sarà in grado di fare miracoli e salvare l'amore? I due mondi saranno in grado di unirsi contro il male?

Il look di Mavka, l'anima della foresta approfondimento Argonuts - Missione Olimpo, una clip esclusiva del film Mavka è l'Anima della Foresta. Come la natura stessa, è bella, con una personalità che è allo stesso tempo gioiosa, premurosa e gentile. Un giorno incontra un ragazzo umano, Lucas, ascolta la sua musica incantevole e il suo cuore si riempie di un sentimento fino ad allora sconosciuto... Quello stesso giorno, per ragioni note solo a loro, i Supremi Spiriti della Natura scelgono Mavka come nuova Guardiana della Foresta. Dopo la cerimonia presso il Salice magico, Mavka è in grado di comandare gli elementi della natura e proteggere la Foresta dagli esseri umani, i suoi principali nemici, come recita la Legge della Foresta. Ma molti abitanti della foresta dubitano che la dolce e delicata Mavka sia in grado di affrontare gli umani e i suoi nuovi compiti. Mavka ha un sincero desiderio di svolgere il suo nuovo compito con la massima responsabilità. Tuttavia, per amore, Mavka sovverte la Legge della Foresta, cambiando il corso degli eventi nel tentativo di impedire l'inarrestabile... - Il look e lo stile di Mavka Mavka ha un look e uno stile molto distintivi. Il colore dei capelli e i vestiti sono doni della Natura e possono cambiare a seconda della stagione, mentre i suoi occhi cambiano colore in base all'umore. Il suo risveglio coincide con l'arrivo della primavera, gli alberi iniziano a fiorire, le sorgenti iniziano a sgorgare attraverso il ghiaccio e le creature della foresta si risvegliano dopo il sonno invernale. Mavka è talmente legata alla natura che questa può percepire i suoi umori: piove quando Mavka è triste e il sole splende quando lei ride. Il suo corpo e il suo viso sono decorati con disegni magici che si illuminano quando Mavka sente la musica suonata dal suo unico e vero amore: Lucas. Il primo look è semplice e incolore dopo il letargo invernale, con le foglie e i fiori dell'ultimo anno. Il suo vestito primaverile è un abito luminoso decorato con violette e nontiscordardime. L'abito per il rituale da Guardiana della Foresta, invece, è arricchito da un bellissimo mantello di falene notturne. Indossa gli abiti tradizionali ucraini quando si reca alla fiera del villaggio, che rientrano nell’immaginario mitologico slavo a cui il film si ispira