Argonuts - Missione Olimpo, una clip esclusiva del film

Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. Il film arriva nelle sale dal 9 febbraio. In testa all'articolo potete trovare una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24

Le parole del regista

Tutto è nato dopo l'uscita del film The Jungle Bunch e dopo aver trascorso molti anni nell'universo dei suoi eroi. Guardando indietro nel tempo, quando ancora l'idea di lavorare nell'industria del cinema d'animazione non mi passava nemmeno per la testa, esplorare l'antica Grecia è stata una scelta ovvia. Perché, se dovessi indicare un universo che ho trovato più esaltante di altri e che mi ha accompagnato fino all'età adulta, sarebbe sicuramente la mitologia greca. Chi non ha mai immaginato di essere Teseo, perso in un labirinto dove orrendi mostri, pronti a divorarti, potevano spuntare in qualsiasi momento? Chi non ha mai sognato di volare verso il sole con le proprie ali come Icaro? O di imbarcarsi in avventure selvagge, vagando da un'isola all'altra, affrontando le creature più spaventose - come Ulisse o Giasone, vittime dei capricci e dei litigi degli dèi?