Clicks, abbiamo provato la cover-tastiera per iPhone

Con l’uscita dei nuovi iPhone 16 Clicks ha presentato anche una versione aggiornata della tastiera che si annuncia più ergonomica, è compatibile con caricatori e accessori MagSafe e funziona anche con gli accessori collegati tramite USB-C che hanno bisogno di trasferire dati, come CarPlay o collegamenti al computer (sulle versioni precedenti non era possibile). Clicks per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max (per i modelli 16 e 16 Plus il prodotto arriverà entro la fine dell’anno) è disponibile in tre colori.

