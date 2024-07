Eight Sleep, la coperta smart che vuole rivoluzionare il sonno

Si installa facilmente tra il materasso e le lenzuola e permette di raffreddare o riscaldare il letto anche a diverse temperature. E grazie ai suoi sensori intelligenti è in grado di monitorare il modo in cui dormiamo offrendoci informazioni per migliorare il sonno. E la nuova versione può anche far smettere di russare. Abbiamo provato il modello 3 e incontrato il Ceo, che è italiano

Tutto in casa può diventare smart e più intelligente. Dalle luci al citofono, dal forno al termosifone, dallo spazzolino alle coperte. Eight Sleep è una sorta di coperta smart smart che si installa su qualsiasi letto ed è in grado non solo di tracciare la qualità del sonno e alcuni dati biometrici come il battito cardiaco e la respirazione, ma anche di raffreddare o riscaldare il letto in maniera naturale, migliorando la qualità del riposo. A presentarci il prodotto e le novità è Matteo Franceschetti, Ceo e co-founder italiano che lavora principalmente negli Stati Uniti.

Che cos’è e come funziona

Eight Sleep è uno strato praticamente “invisibile” che si pone sopra il materasso e sotto le coperte, collegato a un’unità centrale connessa in Wi-Fi da porre accanto al letto. All’interno di questa sorta di coperta scorrono delle minuscole serpentine che contengono acqua e che, in maniera totalmente sicura, riscaldano o raffreddano il letto (o una parte del letto) offrendo sempre la temperatura ideale a chi sta dormendo. Non solo: la coperta ha anche dei sensori che raccolgono i dati sul sonno, tanto che Eight Sleep con oltre 120mila utenti nel mondo può definirsi il più grande archivio di dati (ovviamente anonimi) sul sonno. La tecnologia - ci spiega Franceschetti - può venire incontro anche alle donne in gravidanza o in menopausa ma anche a chi sta facendo cicli di chemioterapia, perché “in grado di ridurre le vampate di calore”. Eight Sleep è usato, racconta orgoglioso Franceschetti, anche da big del calibro di Mark Zuckerberg o Elon Musk e da molti personaggi del mondo dello sport, che hanno bisogno di tenere sotto controllo la temperatura del corpo o abbassarla ad esempio dopo un allenamento o una partita faticosa. Piccola curiosità: Eight Sleep ha una funzione sveglia che grazie a una leggera vibrazione e a un cambiamento termico è in grado di svegliare in maniera discreta anche solo uno degli occupanti del letto. Al mattino poi attraverso l’app si riceve un punteggio sul sonno basato sulla qualità, la routine, il russamento e la durata. Noi abbiamo provato Pod 3 e possiamo dirci molto soddisfatti della qualità di raffreddamento e riscaldamento e della semplicità di installazione. Da segnalare, al contrario, la mancanza di istruzioni in italiano (anche se Franceschetti ci assicura che arriveranno presto).