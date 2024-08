EVERBOOM, WONDERBOOM, BOOM, MEGABOOM: ecco le novità Ultimate Ears

L’azienda specializzata in casse musicali portatili dal suono potente e a 360 gradi, resistenti all’acqua e con batteria di lunga durata presenta le sue novità per l’estate. Le abbiamo provate in anteprima

L’estate è sinonimo di attività all’aperto. Ed è proprio per questo che durante l’estate Ultimate Ears , marchio di Logitech , ha presentato tutte le novità nel campo degli altoparlanti: EVERBOOM, un altoparlante resistente e portatile progettato per offrire un suono potente a 360 gradi e l’aggiornamento delle linee WONDERBOOM, BOOM e MEGABOOM. Segno particolare, due grossi bottoni + e - per alzare e abbassare il volume. Ultimate Ears ha una storia che parte nel 1995, quando l’azienda diventò famosa nel campo delle cuffie monitor per artisti da utilizzare durante i concerti. Da allora il marchio si è evoluto in un brand giovanile specializzato in casse portatili, resistenti all’acqua, con una batteria di lunga durata.

Prodotto di punta di quest’estate è EVERBOOM: si tratta di un altoparlante alto poco più di 20 centimetri in grado di produrre audio decisamente potente, con un suono cristallino e adatto a momenti come gite in bicicletta, escursioni in montagna, giornate sulla spiaggia. Ha un design ovale ed è ultra-portatile: integra infatti un moschettone che può essere agganciato a borse, zaini, sedie a sdraio o tende, solo per fare alcuni esempi. Pensato per un ascolto da una a sessanta persone, vanta un’architettura acustica - ci spiegano - altamente ottimizzata per produrre un audio a volume molto alto in una dimensione portatile. L’altoparlante è inoltre impermeabile grazie alla certificazione IP67, antipolvere e galleggiante, e vanta un raggio d’azione Bluetooth di 55 metri. L’autonomia dichiarata è 20 ore con una sola carica. EVERBOOM integra un pulsante (Outdoor Boost) che amplifica il suono e lo ottimizza per un migliore ascolto all’aperto. Presente, infine, un sensore NFC che stabilisce automaticamente una connessione con uno smartphone (Android) nel momento in cui lo smartphone viene poggiato sopra la cassa: così in una festa, ad esempio, è possibile far gestire la musica a più persone. Questo tipo di altoparlante è realizzato in plastica riciclata per almeno il 58% e tutti i nuovi diffusori (anche quelli di cui parleremo più avanti) sono realizzati in tessuto di poliestere 100% PCR. Il prezzo di EVERBOOM è di 289 euro.

Oltre a EVERBOOM da Ultimate Ears arriva anche l’aggiornamento per altre linee di altoparlanti. Come WONDERBOOM, che arriva alla versione 4 e che abbiamo avuto l’opportunità di provare per alcune settimane. Ideale per un ascolto da una a dieci persone (ma nonostante le dimensioni ridotte possiamo confermare che il suono è davvero molto potente e può soddisfare anche molte più persone) è portatile (pesa meno di500 grammi) e viene venduto in quattro nuovi colori: Active Black, Cobalt Blue, Joyous Bright e Hyper Pink. Vanta un suono a 360 gradi e bassi potenti e può anche rimanere sommerso in acqua per mezzora o cadere da cento metri senza subire danni. Per un ascolto stereo può essere associato a un’altra cassa WONDERBOOM (effetto davvero notevole, nella nostra prova). Oltre al pulsante Outdoor Boost - di cui abbiamo parlato per EVERBOOM - presente anche una modalità Podcast che permette di migliorare l’ascolto di audio col parlato. WONDERBOOM è realizzato in plastica riciclata per almeno il 31% e il suo prezzo è di 103,99 euro.

Novità anche per le linee BOOM e MEGABOOM (anch’esse si aggiornano alla versione 4): sono dotati di bassi profondi migliorati per un suono ancora più potente e realizzati con una percentuale di materiali riciclati ancora maggiore rispetto ai loro predecessori.

Consigliato per un ascolto da una a trenta persone, BOOM 4 è disponibile nelle colorazioni Active Black, Cobalt Blue, Raspberry Red e Enchanting Lilac. Promette un suono a 360 gradi e può essere accoppiato via Bluetooth ad altri diffusori del brand per creare suono stereo o per aggiungere più diffusori all’interno di un ambiente.

Stesse funzionalità (ma più in grande) per MEGABOOM 4:: è consigliato per un ascolto fino a 50 persone, ha un suono in grado di riempire più di una stanza e stessi nuovi quattro colori di BOOM 4. Rispetto alla versione precedente vanta un’acustica e dei bassi migliorati e una batteria che dura fino a 20 ore. Inoltre, grazie al pulsante presente sul prodotto, è possibile mettere in play, in pausa o cambiare traccia direttamente dallo speaker; è possibile anche impostare il pulsante affinché faccia partire una playlist predefinita (compatibili la maggior parte delle più famose app musicali). BOOM 4 costa 154,99 euro, MEGABOOM 4 costa invece 208,99 euro.

Da segnalare anche un aggiornamento per l’app UE | BOOM che, tramite la funzione Megaphone, è in grado di trasformare l’altoparlante Ultimate Ears in un megafono (ideale per feste).